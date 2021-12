"E brava Veronica Gentili". Adriano Celentano, un clamoroso delirio: Covid, esplode il caso a Mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adriano Celentano sta facendo discutere per l'ultima polemica che ha innescato sui no-vax e i talk show. Già in passato aveva preso posizione in maniera netta dopo che Enrico Mentana e altri conduttori televisivi avevano palesato la loro intransigenza contro i no-vax, che in alcune trasmissioni vengono trattati da vere e proprie star mentre in altre non vengono mai invitati. Il molleggiato si è schierato dalla parte di “chi ha paura” e vorrebbe solo maggiore chiarezza su vaccini, ricoveri e terapie alternative. “Basta con la dittatura dei talk show sui no-vax”, ha scritto Celentano a corredo di un video polemico contro l'imparzialità delle tv tra sì-vax e no-vax. “Cari conduttori, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina”, è il pensiero espresso dal molleggiato, che poi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)sta facendo discutere per l'ultima polemica che ha innescato sui no-vax e i talk show. Già in passato aveva preso posizione in maniera netta dopo che Enrico Mentana e altri conduttori televisivi avevano palesato la loro intransigenza contro i no-vax, che in alcune trasmissioni vengono trattati da vere e proprie star mentre in altre non vengono mai invitati. Il molleggiato si è schierato dalla parte di “chi ha paura” e vorrebbe solo maggiore chiarezza su vaccini, ricoveri e terapie alternative. “Basta con la dittatura dei talk show sui no-vax”, ha scrittoa corredo di un video polemico contro l'imparzialità delle tv tra sì-vax e no-vax. “Cari conduttori, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina”, è il pensiero espresso dal molleggiato, che poi ha ...

