Cristina D’Avena, 36 anni dopo “Occhi di gatto” è disco d’oro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Occhi di gatto” disco d’oro – La celebre canzone di Cristina D’Avena dedicata all’omonimo cartone animato, è state certificata disco d’oro. Sono passati 36 anni, ma alla fine “Occhi di gatto” di Cristina D’Avena ha finalmente raggiunto il disco d’oro. Una delle sigle più iconiche che ha accompagnato milioni di telespettatori per intere generazioni. Qualche ora fa, infatti, la FIMI ha certificato l’ambito riconoscimento per una delle sigle dei cartoons più amate di sempre. “Occhi di gatto“, uscita nel 1985, è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci. La celebre ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “di– La celebre canzone didedicata all’omonimo cartone animato, è state certificata. Sono passati 36, ma alla fine “di” diha finalmente raggiunto il. Una delle sigle più iconiche che ha accompagnato milioni di telespettatori per intere generazioni. Qualche ora fa, infatti, la FIMI ha certificato l’ambito riconoscimento per una delle sigle dei cartoons più amate di sempre. “di“, uscita nel 1985, è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci. La celebre ...

