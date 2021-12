Come sta Charlene? Il comunicato ufficiale di Palazzo Grimaldi sulla salute della Principessa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il suo ritorno a Monaco, la Principessa Charlene è ricoverata in una clinica, di cui inizialmente non si sapeva nulla, mentre da qualche giorno si è saputo trattarsi della clinica di Zurigo ‘Knusnacht Practice’, specializzata nella cura delle dipendenze. Leggi anche -> Charlene ricoverata, quanto costa la sua clinica? Intanto si ipotizza chi potrebbe rimpiazzarla La salute di Charlene è sempre stata un punto interrogativo fin da mesi scorsi, quando si trovava in Sudafrica per sottoporsi a tutta una serie di operazioni e cure circa una problematica legata ai seni mascellari. Da quando è rientrata a Monaco, in occasione della giornata Nazionale, sembrava che la cosa si fosse attenuata se non risolta e invece, qualche giorno prima ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il suo ritorno a Monaco, laè ricoverata in una clinica, di cui inizialmente non si sapeva nulla, mentre da qualche giorno si è saputo trattarsiclinica di Zurigo ‘Knusnacht Practice’, specializzata nella cura delle dipendenze. Leggi anche ->ricoverata, quanto costa la sua clinica? Intanto si ipotizza chi potrebbe rimpiazzarla Ladiè sempre stata un punto interrogativo fin da mesi scorsi, quando si trovava in Sudafrica per sottoporsi a tutta una serie di operazioni e cure circa una problematica legata ai seni mascellari. Da quando è rientrata a Monaco, in occasionegiornata Nazionale, sembrava che la cosa si fosse attenuata se non risolta e invece, qualche giorno prima ...

