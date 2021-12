Chi lo deve vincere il Grande Fratello Vip 6? Chi merita di più? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dalle prime battute di questo GF Vip 6 molti, tra il pubblico, ha le idee chiare sui favoriti. Le dinamiche di questi tre mesi e mezzo hanno mostrato una certa propensione al gioco da parte dei vari inquilini della casa di Cinecittà. Perché, non va dimenticato, il Grande Fratello, vip o nip che sia, è un reality ma è anche un gioco televisivo. Farsi conoscere, farsi apprezzare e amare dai telespettatori puntando a durare il più possibile. E vincere. La casistica vuole, e forse è giusto che sia così, che a essere favoriti sono quei concorrenti che hanno intrapreso il percorso dal principio. Perché sono quelli che accumulano esperienza all’interno della casa, che riescono a ‘prendere le misure’ in ogni situazione. A capire gli altri concorrenti. E, infine, a farsi voler bene dal pubblico che, alla fine, è quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dalle prime battute di questo GF Vip 6 molti, tra il pubblico, ha le idee chiare sui favoriti. Le dinamiche di questi tre mesi e mezzo hanno mostrato una certa propensione al gioco da parte dei vari inquilini della casa di Cinecittà. Perché, non va dimenticato, il, vip o nip che sia, è un reality ma è anche un gioco televisivo. Farsi conoscere, farsi apprezzare e amare dai telespettatori puntando a durare ilpossibile. E. La casistica vuole, e forse è giusto che sia così, che a essere favoriti sono quei concorrenti che hanno intrapreso il percorso dal principio. Perché sono quelli che accumulano esperienza all’interno della casa, che riescono a ‘prendere le misure’ in ogni situazione. A capire gli altri concorrenti. E, infine, a farsi voler bene dal pubblico che, alla fine, è quello ...

