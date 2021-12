Chelsea: chieste al Milan informazioni su Theo Hernandez dopo infortunio Chilwell (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Chelsea è alla ricerca di un terzino sinistro dopo il gravissimo infortunio di Ben Chilwell, che starà fuori sino al termine della stagione. I Blues hanno chiesto informazioni anche agli agenti di Theo Hernandez. Il Milan, tuttavia, non sembra assolutamente intenzionato a privarsi di uno dei calciatori più importanti della propria rosa. La sensazione è che il club londinese, se non in questa sessione di mercato, abbia intenzione di riprovarci in quella estiva. Nel frattempo Maldini e Massara hanno intenzione di rinnovare il contratto del francese almeno fino al 2026. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un terzino sinistroil gravissimodi Ben, che starà fuori sino al termine della stagione. I Blues hanno chiestoanche agli agenti di. Il, tuttavia, non sembra assolutamente intenzionato a privarsi di uno dei calciatori più importanti della propria rosa. La sensazione è che il club londinese, se non in questa sessione di mercato, abbia intenzione di riprovarci in quella estiva. Nel frattempo Maldini e Massara hanno intenzione di rinnovare il contratto del francese almeno fino al 2026. SportFace.

