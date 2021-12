Catasto e affitti | attenti alla riforma fiscale

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La legge di bilancio si chiude, come previsto, senza scossoni. Il Parlamento l’ha migliorata relativamente al sistema di incentivi per gli interventi sugli immobili, che il Governo aveva eccessivamente limitato e complicato. Per il resto, si tratta di una manovra di ordinaria amministrazione, priva di particolari elementi innovativi. Ora, però, l’attenzione deve spostarsi su un provvedimento molto più importante: la, un testo che inciderà sull’entità e sulle modalità della tassazione di famiglie e imprese per molti anni a venire. Oltretutto, la modalità è quella della delega, che lascia all’Esecutivo l’attuazione pressoché libera dei principi fissati nel provvedimento che sarà approvato dal Parlamento. Per queste e altre ragioni, l’esame del testo governativo dovrebbe essere particolarmente accurato, da parte di entrambe le Camere ...