Al Bano positivo al Covid, niente Capodanno a Bari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti”. Lo dice, in un video su Instagram, Al Bano che dovrà rinunciare al Capodanno in onda su Canale 5 da Bari. mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ebbene sì, il maledetto virusmi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno dacon Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti”. Lo dice, in un video su Instagram, Alche dovrà rinunciare alin onda su Canale 5 da. mgg/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - Agenzia_Ansa : Al Bano: 'Sono positivo al Covid, niente Capodanno da Bari. Vinceremo questa guerra. No vax state attenti' #ANSA - fanpage : Al Bano è risultato positivo al #Covid: il cantante non sarà presente al #Capodanno di Canale 5 - Giovidip : RT @ImolaOggi: EPIDEMIA DI VACCINATI ??Al Bano positivo al Covid dopo tre inoculazioni - Labellasospesa : Al Bano positivo al Covid dopo tre dosi di vaccino: 'Ho già comprato la bara' -