Via Zambonate | nel 2022 i lavori di riqualificazione | approvate anche le opere di completamento

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 dicembre 2021) Bergamo. Continua il grande progetto didelle strade del centro città, piano avviato con il nuovo assetto di via Tiraboschi realizzato lo scorso anno, per rivitalizzare e migliorare gli spazi e l’arredo urbano del centro. Neltoccherà a via, arteria centrale della città storica di Bergamo Bassa, che necessita di essere valorizzata per ritornare luogo di incontro, socializzazione, cultura e commercio. La Giunta ha appena approvato il progetto definitivo, penultima fase di progettazione delladella via,delledi. “Per riuscire a rilanciare via, il Comune di Bergamo punta a un vero e proprio “recupero di identità” per questo ambito urbano, oggi fortemente frammentato e ...