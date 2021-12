Uomini e Donne, L’ex cavaliere si sposa con la giovanissima fidanzata. Fan in delirio per loro (Di martedì 28 dicembre 2021) Oggi abbiamo un ex partecipante Di Uomini e Donne, Nicola, ex cavaliere e oggi promesso sposo. Come stai passando le feste? Per me sono magiche per due motivi. Il primo è che abbiamo preso casa nuova, il secondo è che mi sposo. La mi fidanzata ha detto sì. E’ andata così. Abbiamo preso casa nuova e per l’occasione abbiamo invitato tutti gli amici a casa, eravamo in 20. Io ero d’accordo con gli amici. Durante la serata, sul maxi schermo della casa nuova è comparso un video che raccontava tutta la nostra storia insieme. Ho raccontato come lei mi ha cambiato la vita. Abbiamo 18 anni di differenza e io all’inizio non volevo. Ma lei ha creduto nella nostra storia e l’ha tenuta in piedi. Mi ha supportato nel periodo in cui mi allenavo per l’incontro, che poi ho vinto. E c’era solo lei con me. Lei continuava a dirmi manca ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) Oggi abbiamo un ex partecipante Di, Nicola, exe oggi promesso sposo. Come stai passando le feste? Per me sono magiche per due motivi. Il primo è che abbiamo preso casa nuova, il secondo è che mi sposo. La miha detto sì. E’ andata così. Abbiamo preso casa nuova e per l’occasione abbiamo invitato tutti gli amici a casa, eravamo in 20. Io ero d’accordo con gli amici. Durante la serata, sul maxi schermo della casa nuova è comparso un video che raccontava tutta la nostra storia insieme. Ho raccontato come lei mi ha cambiato la vita. Abbiamo 18 anni di differenza e io all’inizio non volevo. Ma lei ha creduto nella nostra storia e l’ha tenuta in piedi. Mi ha supportato nel periodo in cui mi allenavo per l’incontro, che poi ho vinto. E c’era solo lei con me. Lei continuava a dirmi manca ...

