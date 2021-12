“Un fallimento”. Il messaggio dallo studio e Manila Nazzaro crolla in lacrime al GF Vip (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata del 27 dicembre. Ci sono stati tanti momenti importanti, ma indubbiamente le lacrime in diretta di Manila Nazzaro hanno fatto parecchio rumore. C’è comunque stato un nuovo confronto a distanza tra Soleil Sorge ed Alex Belli, oltre ad una lite tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi per le nomination. Ad aver salutato per sempre il reality show è invece stato Biagio D’Anelli, che dunque non potrà proseguire dentro la Casa la conoscenza con Miriana Trevisan. Prima di parlarvi di cosa è successo a Manila Nazzaro, nelle scorse ore si è parlato tanto anche del rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La conduttrice televisiva ha spiegato tutto in un’intervista a ‘Novella 2000’: “Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata del 27 dicembre. Ci sono stati tanti momenti importanti, ma indubbiamente lein diretta dihanno fatto parecchio rumore. C’è comunque stato un nuovo confronto a distanza tra Soleil Sorge ed Alex Belli, oltre ad una lite tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi per le nomination. Ad aver salutato per sempre il reality show è invece stato Biagio D’Anelli, che dunque non potrà proseguire dentro la Casa la conoscenza con Miriana Trevisan. Prima di parlarvi di cosa è successo a, nelle scorse ore si è parlato tanto anche del rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La conduttrice televisiva ha spiegato tutto in un’intervista a ‘Novella 2000’: “Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e ...

