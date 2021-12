Strage di Natale in Birmania, uccisi anche due dipendenti di Save the Children: “Padri da poco, lavoravano per l’istruzione dei bambini” (Di martedì 28 dicembre 2021) anche due dipendenti di Save the Children sono rimasti uccisi nel massacro della vigilia di Natale in Birmania compiuto dall’esercito. “Con profonda tristezza confermiamo che due membri del nostro staff sono fra i corpi carbonizzati ritrovati in Myanmar”, ha fatto sapere l’Ong. L’organizzazione ha sottolineato che si tratta di due uomini, “entrambi Padri da poco” che “lavoravano per l’istruzione dei bambini”. Nel massacro avvenuto nel villaggio di Mo So, nell’est del Paese, secondo testimoni e fonti locali, sono state uccise oltre 30 persone, tra cui anche donne e bambini, i cui corpi sono stati poi bruciati. Save the ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)duedithesono rimastinel massacro della vigilia diincompiuto dall’esercito. “Con profonda tristezza confermiamo che due membri del nostro staff sono fra i corpi carbonizzati ritrovati in Myanmar”, ha fatto sapere l’Ong. L’organizzazione ha sottolineato che si tratta di due uomini, “entrambida” che “perdei”. Nel massacro avvenuto nel villaggio di Mo So, nell’est del Paese, secondo testimoni e fonti locali, sono state uccise oltre 30 persone, tra cuidonne e, i cui corpi sono stati poi bruciati.the ...

