Scritte no vax sugli hub vaccinali a Napoli: “Salvate i bambini” (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Raid notturno di no vax all’esterno del principale hub vaccinale di Napoli, quello della Mostra d’Oltremare, dove stamane sono state trovate Scritte tracciate con vernice rossa su un’ampia superficie di pareti e pannelli. Tra i messaggi, “il Governo mente” e “Salvate i bambini“. La Asl ha allertato la Polizia con una denuncia contro ignoti. “Il raid al Centro Vaccinale della Mostra d’Oltremare è un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare. Sempre più, e sempre con maggiore insistenza, il mondo di coloro che si dichiarano No Vax si fa avanti e mette a rischio la salute pubblica“. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli commenta il raid notturno di ignoti No Vax che hanno imbrattato con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Raid notturno di no vax all’esterno del principale hub vaccinale di, quello della Mostra d’Oltremare, dove stamane sono state trovatetracciate con vernice rossa su un’ampia superficie di pareti e pannelli. Tra i messaggi, “il Governo mente” e ““. La Asl ha allertato la Polizia con una denuncia contro ignoti. “Il raid al Centro Vaccinale della Mostra d’Oltremare è un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare. Sempre più, e sempre con maggiore insistenza, il mondo di coloro che si dichiarano No Vax si fa avanti e mette a rischio la salute pubblica“. Così il presidente dell’Ordine dei Medici diBruno Zuccarelli commenta il raid notturno di ignoti No Vax che hanno imbrattato con ...

