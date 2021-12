(Di martedì 28 dicembre 2021) ”di fare il presidente della Repubblica, altro che… E io gli auguro che vada tutto bene…”. Vittorioha parlato al telefono con Silvioper gli auguri di Natale. Il critico d’arte ha sentito un Cav determinato a giocarsi tutte le sue carte per il ‘dopo Mattarella’ e spera che l’ex premier possa spuntarla nonostante le tante insidie e variabili racchiuse nel segreto delle urne. L’ex azzurro, ora deputato del Misto, va in controtendenza rispetto agli ultimi retroscena stampa secondo i quali il trasloco al Colle del leader di Forza Italia potrebbe essere una ‘garanzia’ per finire la legislatura alla scadenza naturale, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quei parlamentari preoccupati dalla mancata ricandidatura e di perdere lo ‘scranno’ in anticipo. ”Io penso tutto il ...

Advertising

fisco24_info : Quirinale, Sgarbi: 'Berlusconi convinto di farcela': 'Se Berlusconi diventa presidente della Repubblica, si fa prob… - italiaserait : Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi convinto di farcela” - xblunotte : RT @tempoweb: #VittorioSgarbi contro #SilvioBerlusconi al #Quirinale 'Battaglia persa, punti su #MarioDraghi' - PedofilaMarinB : MI É SEMPRE STATO ANTIPATICO, QUEL COCAINOMANE, PEDOFILO, MASSONE, SATANISTA E BERLUSCONICCHIO DI #VITTORIOSGARBI.… - InsalatinaMista : Vittorio Sgarbi contro Silvio Berlusconi al Quirinale: 'Scelta perdente. A 86 anni miri a fare il senatore a vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Sgarbi

Adnkronos

Anche nel centrodestra", parla: "Berlusconi non ha i voti: faccia il regista e punti sul premier" ...Anche nel centrodestra", parla: "Berlusconi non ha i voti: faccia il regista e punti sul premier", Berlusconi agli alleati "Per il Colle ci sono io. Pesco altri 150 voti" ..”Berlusconi è convinto di fare il presidente della Repubblica, altro che… E io gli auguro che vada tutto bene…”. Vittorio Sgarbi ha parlato al telefono con Silvio Berlusconi per gli auguri di Natale.Così parla Vittorio Sgarbi, critico d’arte, già deputato di Forza Italia, che in un’intervista a la Repubblica afferma che per il Colle Berlusconi “non avrebbe i voti di Renzi e neppure quelli degli e ...