Pio e Amedeo dure critiche a Giulia Salemi e Fedez

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ormai è una cosa risaputa che Pioe i Ferragnez non siano in buoni rapporti, lo dimostrano le frecciatine dei comici e le risposte di Federico e Chiara. La conferma è arrivata con una nuova intervista rilasciata dai due pugliesi, durante la quale hanno lanciato delle shade al rapper milanese e al suo uso

Advertising

IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - leighxcassidy : ma pio e amedeo oltre che prendere in giro gli altri e dire st0nz4te sanno fare altro? - 4_carillon : Ma che spreco una canzone dei Bastille nel film di pio e amedeo. - YO0NIVERSE_ : Pensa spendere soldi per andare a vedere il film di Pio e Amedeo - Stefnaro : È interessante leggere le critiche negative a #DontLookUp scritte da chi a gennaio andrà a vedere il film di Pio e Amedeo. -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Da corrieredellosport.itsi sono scagliati contro alcuni noti influencer italiani. Tra i tanti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma pure Fedez. 'Anche noi usiamo i social, ma per prendere in giro ...Non mancheranno nemmeno le incursioni del duo comico pugliese. Ricco il cast artistico. Sul palco saliranno: Rocco Hunt; il rapper milanese Vegas Jones; Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ...Vi ricordate la sera del 7 marzo del 2020, poche ore prima dell'imminente lockdown, quando le stazioni del Nord venendo prese d'assalto da giovani del Sud che volevano tornare a trascorrere a casa que ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano un anno insieme postando sui social i regali costosissimi che si sono scambiati. Ieri, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Giulia Salemi e Pierpaolo Pr ...