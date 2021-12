Omicron galoppa in Toscana, sistema sanitario in affanno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche in Toscana Omicron galoppa, dai 662 casi di positività del 14 dicembre siamo arrivati ai 4.453 di ieri. Riaprono reparti covid, la pressione sugli ospedali aumenta, e va spesso in tilt il portale “Prenotatampone” della Regione, dove si affollano le richieste di chi, dopo un test antigenico rapido risultato positivo, cerca di prenotare un tampone molecolare: lunedì le richieste di tamponi sono state circa 61mila, a fronte di una disponibilità di test di 8/9mila. Ieri è arrivata una nuova … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche in, dai 662 casi di positività del 14 dicembre siamo arrivati ai 4.453 di ieri. Riaprono reparti covid, la pressione sugli ospedali aumenta, e va spesso in tilt il portale “Prenotatampone” della Regione, dove si affollano le richieste di chi, dopo un test antigenico rapido risultato positivo, cerca di prenotare un tampone molecolare: lunedì le richieste di tamponi sono state circa 61mila, a fronte di una disponibilità di test di 8/9mila. Ieri è arrivata una nuova … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

