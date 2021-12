Obbligo POS: da quando è attivo? E quanta strada c’è ancora da fare? (Di martedì 28 dicembre 2021) Nullum crimen, nulla poena sine lege: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Ed è l’assenza di sanzione, multa e pena che, de facto, rende inapplicabile quanto già stabilito dallo Stato italiano nel lontano 2014: l’Obbligo POS. La misura, su cui il pressing negli anni è sempre stato alto ma non sempre accompagnato da bravura e lungimiranza del legislatore, è ritenuta utile per favorire la tracciabilità dei pagamenti, la smaterializzazione del denaro contante e quindi la lotta all’evasione fiscale. Con l’articolo 19-ter del Dl n. 152/2021, una modifica al decreto sull’attuazione del PNRR approvato dalla Camera, l’Obbligo da parte di esercenti e professionisti di accettare pagamenti con carta tramite apparecchi POS ha finalmente le sue sanzioni ... Leggi su fmag (Di martedì 28 dicembre 2021) Nullum crimen, nulla poena sine lege: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Ed è l’assenza di sanzione, multa e pena che, de facto, rende inapplicabile quanto già stabilito dallo Stato italiano nel lontano 2014: l’POS. La misura, su cui il pressing negli anni è sempre stato alto ma non sempre accompagnato da bravura e lungimiranza del legislatore, è ritenuta utile per favorire la tracciabilità dei pagamenti, la smaterializzazione del denaro contante e quindi la lotta all’evasione fiscale. Con l’articolo 19-ter del Dl n. 152/2021, una modifica al decreto sull’attuazione del PNRR approvato dalla Camera, l’da parte di esercenti e professionisti di accettare pagamenti con carta tramite apparecchi POS ha finalmente le sue sanzioni ...

occammamt : @kittesencul @bkfrwnklin Si era arrivati a 1000 (senza obbligo di POS). E' ragionevole pensare che ci si possa inco… - occammamt : @kittesencul @Giocagnaccio @bkfrwnklin Sostengo che col limite di 100-200 euro funziona sicuramente meglio che col… - occammamt : @kittesencul @bkfrwnklin Col limite e obbligo POS, io esercente, ho una spesa aggiuntiva fissa, il rischio (non nec… - occammamt : @kittesencul @bkfrwnklin Prima di dire che non serve a nulla devi scenderlo a 200 euro, non dimenticarti le sanzio… - buonweekend : RT @GIACOMO24330093: @CottarelliCPI Il segnale negativo è che le sanzioni per i commercianti che non consentono ai clienti di pagare con il… -