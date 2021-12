Nina Moric contro Belen Rodriguez | tutta colpa di Carlos Maria

Leggi su topicnews

(Di martedì 28 dicembre 2021)si scagliaall’improvviso. Al centro della polemica c’è proprio il figlio di Corona,Oggi parliamo di due bellissime donne che hanno avuto un rapporto con il ben conosciuto Re di prepararsi. Stiamo ovviamente parlando di Fabrizio Corona, personaggio pubblico che negli anni ha fatto molto parlare di sé. Ma chi sono queste due donne misteriose? Sicuramente misterioso non è l’aggettivo con il quale descriverle. Questo in quanto sono due donne veramente famosissime nel nostro paese. Una ementre l’altra è. Come ben sappiamo, entrambe le showgirl, hanno avuto un rapporto molto forte ed importante con il re dei ...