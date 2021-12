Moneyfarm | effetto Omicron sui mercati dovrebbe essere breve

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Gli effetti dell’epidemia di covid19 riguardano anche ifinanziari. E’ per questo ragione che non appena le notizie sulla variantehanno iniziato ad avere risalto, le borse sono immediatamente crollate. Per qualche tempo, le novità hanno fatto pensare che la situazione potesse tornare al punto di partenza mettendo a rischio il rimbalzo economico in atto grazie alle politiche di stimolo fiscale varate da tutte le banche centrali e da tutti i governi. Dopo la paura iniziale, però, i primi dati hanno delineato una diversa fotografia, molto più rassicurante. Non è quindi un caso se lo stesso Sudafrica, paese doveè stato isolato per la prima volta, sta valutando di eliminare tracciamento e quarantena; questo perché i numeri di casi stanno diminuendo. Soprattutto, per quanto sia abbastanza contagiosa, la ...