Le scritte deliranti contro i vaccini? Passano i giorni e nessuno le cancella

Advertising

Starilritorno : Senti cara tu e altre che leggo ogni tanto, se ce l'avete con la Salemi prendetevela con lei, ma lasciate in pace F… -

Ultime Notizie dalla rete : scritte deliranti

il Resto del Carlino

Atto vandalico di un gruppo no vax a Como. Ignoti hanno imbrattato i muri della scuola Castellini (via Giulini) con. 'I vax uccidono ragazzi salvatevi', questo lo sconclusionato slogan dipinto in rosso sul muro dell'istituto. I vandali hanno lasciatosimili anche sul selciato di fronte all'...Un gesto che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ( nella foto in alto ) condanna, bollando lesenza esitazione come ''. 'che seguono a quelle che hanno interessato un ...Scritte deliranti sui nuovi moduli scolastici. Ieri altro picco di contagi in provincia: 104. Morta una donna di 88 anni al Misericordia ...VALLE DI CADOREPer più di un anno ha reso la vita del fratello e della nipotina un inferno: acqua e cenere dal balcone; insulti continui; fogli con frasi deliranti appesi su finestre, porte, ...