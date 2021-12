Il segreti per un sonno davvero riposante... e buon meritato relax! (Di martedì 28 dicembre 2021) Natale, tempo di relax. Passate le scadenze, le feste natalizie portano con sé ritmi più lenti, giornate dilatate e a volte sonnacchiose, voglia di rallentare. Per godere appieno di un meritato riposo ed entrare nel 2022 con lo spirito giusto, non si può prescindere da un sonno veramente ristoratore. Ci sono tanti elementi che possono favorirlo: pigiami e federe giuste, aromaterapia che aiuta a lasciare nell’anno vecchio pensieri negativi, ansie e paure, ma anche uno skincare pensato per rigenerare davvero la pelle durante la notte, e risvegliarsi radiose. Relax in vacanza, gli alleati per un sonno riposante guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Natale, tempo di relax. Passate le scadenze, le feste natalizie portano con sé ritmi più lenti, giornate dilatate e a volte sonnacchiose, voglia di rallentare. Per godere appieno di unriposo ed entrare nel 2022 con lo spirito giusto, non si può prescindere da unveramente ristoratore. Ci sono tanti elementi che possono favorirlo: pigiami e federe giuste, aromaterapia che aiuta a lasciare nell’anno vecchio pensieri negativi, ansie e paure, ma anche uno skincare pensato per rigenerarela pelle durante la notte, e risvegliarsi radiose. Relax in vacanza, gli alleati per unguarda le foto ...

