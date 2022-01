Il Natale prima di sposarsi (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Natale di una futura sposa non è un Natale come tutti gli altri. All’odore di fritto, alla bontà dei canditi, alle ricette a tema, alle colazioni a suon di pandoro e Nutella si aggiunge un altro step determinante: le domande dei parenti sul matrimonio in arrivo. Se gli scorsi anni avevo dribblato puntualmente l’immancabile “Voi quando vi sposate?”, quest’anno ovviamente la musica è cambiata. La zia Ermenegilda, che tanto insisteva con “Se continui così, resti zitella”, ora è diventata uno zucchero filato. La nonna Pina, per la quale “ne hai 35, ma quando ti decidi?”, adesso è lì che ricama di fantasia sul vestito. Lo zio Asdrubale, che solitamente dormiva sul divano tutto il pomeriggio, vuole sapere ogni dettaglio del catering. Eh si signori miei, le cose cambiano! Per tutti sono stata “la futura sposa”, la “regina della tavola”, il che mi ha ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildi una futura sposa non è uncome tutti gli altri. All’odore di fritto, alla bontà dei canditi, alle ricette a tema, alle colazioni a suon di pandoro e Nutella si aggiunge un altro step determinante: le domande dei parenti sul matrimonio in arrivo. Se gli scorsi anni avevo dribblato puntualmente l’immancabile “Voi quando vi sposate?”, quest’anno ovviamente la musica è cambiata. La zia Ermenegilda, che tanto insisteva con “Se continui così, resti zitella”, ora è diventata uno zucchero filato. La nonna Pina, per la quale “ne hai 35, ma quando ti decidi?”, adesso è lì che ricama di fantasia sul vestito. Lo zio Asdrubale, che solitamente dormiva sul divano tutto il pomeriggio, vuole sapere ogni dettaglio del catering. Eh si signori miei, le cose cambiano! Per tutti sono stata “la futura sposa”, la “regina della tavola”, il che mi ha ...

