Governo: per Draghi fiducia numero 35, 3,2 al mese, battuto record Monti/Adnkronos (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Con la fiducia chiesta alla Camera sulla legge di Bilancio, il Governo di Mario Draghi raggiunge quota 35 in quasi undici mesi. Senza contare quella posta all’atto dell’insediamento nei due rami del Parlamento e considerando che i lavori parlamentari riprenderanno l’11 gennaio, la media per l’attuale esecutivo è di quasi 3,2 voti al mese, un record che supera quello di Mario Monti, che era ad una media di 3 al mese, in un raffronto basato sulle ultime tre legislature. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. () – Con lachiesta alla Camera sulla legge di Bilancio, ildi Marioraggiunge quota 35 in quasi undici mesi. Senza contare quella posta all’atto dell’insediamento nei due rami del Parlamento e considerando che i lavori parlamentari riprenderanno l’11 gennaio, la media per l’attuale esecutivo è di quasi 3,2 voti al, unche supera quello di Mario, che era ad una media di 3 al, in un raffronto basato sulle ultime tre legislature. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

petergomezblog : Riforma Irpef, Ufficio di bilancio: “Per i dirigenti 368 euro di risparmi, agli operai solo 162”. Uil: “Sbugiarda i… - ladyonorato : Perché sono finanziati per fare propaganda senza limiti, anche mentendo, a favore del governo Draghi. - fattoquotidiano : “La pseudo riforma fiscale varata dal governo con la legge Di Bilancio è clamorosamente sbugiardata dall’Ufficio Pa… - MNdatv : RT @Silvestroninews: ??IL GOVERNO SCAPPA DAL CONFRONTO Ho presentato diverse proposte di buonsenso per migliorare la #LeggeDiBilancio, ma i… - zazoomblog : Governo: per Draghi fiducia numero 35 32 al mese battuto record Monti-Adnkronos (3) - #Governo: #Draghi #fiducia… -