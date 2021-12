GF Vip, le lacrime di Manila e tre cose che (forse) vi siete persi (Di martedì 28 dicembre 2021) Luci di Natale, solidarietà, regali. I concorrenti del GF Vip sono apparsi rilassati in una maniera inconsueta e, difatti, è bastato poco per riaccendere gli animi e far ripartire le dinamiche che sono tipiche della Casa. Tra lacrime e addii, la puntata immediatamente successiva al Natale si è svolta all’insegna degli scontri, in particolare quello di Manila con alcune delle donne della Casa. Andiamo, però, con ordine. GF Vip, le lacrime di Manila Nazzaro È stato scontro aperto tra Manila Nazzaro e le sorelle Selassié. A far partire il diverbio sono stati i turni di pulizia e quelli in cucina, che non sarebbero stati rispettati da Lulù. A sua difesa, è intervenuta anche la sorella Clarissa che, da fuori, ha attaccato la ex Miss Italia con un post molto duro e che l’ha ferita nel profondo: “Di vipere ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) Luci di Natale, solidarietà, regali. I concorrenti del GF Vip sono apparsi rilassati in una maniera inconsueta e, difatti, è bastato poco per riaccendere gli animi e far ripartire le dinamiche che sono tipiche della Casa. Trae addii, la puntata immediatamente successiva al Natale si è svolta all’insegna degli scontri, in particolare quello dicon alcune delle donne della Casa. Andiamo, però, con ordine. GF Vip, lediNazzaro È stato scontro aperto traNazzaro e le sorelle Selassié. A far partire il diverbio sono stati i turni di pulizia e quelli in cucina, che non sarebbero stati rispettati da Lulù. A sua difesa, è intervenuta anche la sorella Clarissa che, da fuori, ha attaccato la ex Miss Italia con un post molto duro e che l’ha ferita nel profondo: “Di vipere ...

