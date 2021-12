Gazzetta: il Napoli accelera per Casale, difensore del Verona (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ci sono solo stranieri nel taccuino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Per il mercato di gennaio, il club partenopeo guarda anche in Italia, in particolare in casa dell’Empoli. I nomi in ballo sono quello di Mattia Viti (20 anni) e Sebastiano Luperto, di proprietà del Napoli per il ruolo di centrale della difesa, e di Fabiano Parisi (21 anni) per la corsia sinistra. Piace anche Federico Gatti (23 anni), del Frosinone. Ma, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si è registrata un’accelerata per Nicolò Casale, del Verona. “Ma nelle ultime ore si registra una decisa impennata nelle possibilità della trattativa con il Verona per Nicolò Casale, 23 anni, che nella scorsa stagione ha contribuito proprio alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ci sono solo stranieri nel taccuino del direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli. Per il mercato di gennaio, il club partenopeo guarda anche in Italia, in particolare in casa dell’Empoli. I nomi in ballo sono quello di Mattia Viti (20 anni) e Sebastiano Luperto, di proprietà delper il ruolo di centrale della difesa, e di Fabiano Parisi (21 anni) per la corsia sinistra. Piace anche Federico Gatti (23 anni), del Frosinone. Ma, secondo quanto scrive ladello Sport, nelle ultime ore si è registrata un’ta per Nicolò, del. “Ma nelle ultime ore si registra una decisa impennata nelle possibilità della trattativa con ilper Nicolò, 23 anni, che nella scorsa stagione ha contribuito proprio alla ...

