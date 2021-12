Dakar 2022, la nuova avventura di Danilo Petrucci. In seguito correrà nella Superbike americana (Di martedì 28 dicembre 2021) Prosegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2022, che comincia ufficialmente sabato 1° gennaio a Gedda per poi concludersi nella stessa città dopo 13 tappe venerdì 14 gennaio. In casa Italia uno degli osservati speciali sarà sicuramente Danilo Petrucci, alla prima esperienza assoluta in un rally raid sul deserto dopo aver disputato le ultime dieci stagioni consecutive nel Motomondiale. Petrux farà parte della corazzata KTM, capace di aggiudicarsi 18 delle ultime 20 edizioni della Dakar (ma Honda ha vinto le ultime due) per quanto riguarda le moto. Il pilota ternano classe 1990, non al meglio dal punto di vista fisico a causa di un piccolo infortunio alle caviglie rimediato in allenamento, proverà comunque a togliersi qualche soddisfazione in un contesto di gara estremamente ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Prosegue il conto alla rovescia verso la, che comincia ufficialmente sabato 1° gennaio a Gedda per poi concludersistessa città dopo 13 tappe venerdì 14 gennaio. In casa Italia uno degli osservati speciali sarà sicuramente, alla prima esperienza assoluta in un rally raid sul deserto dopo aver disputato le ultime dieci stagioni consecutive nel Motomondiale. Petrux farà parte della corazzata KTM, capace di aggiudicarsi 18 delle ultime 20 edizioni della(ma Honda ha vinto le ultime due) per quanto riguarda le moto. Il pilota ternano classe 1990, non al meglio dal punto di vista fisico a causa di un piccolo infortunio alle caviglie rimediato in allenamento, proverà comunque a togliersi qualche soddisfazione in un contesto di gara estremamente ...

