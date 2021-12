CORSPORT – Osimhen controllo decisivo: rischio nuova operazione chirurgica (Di martedì 28 dicembre 2021) Victor Osimhen dovrà sottoporsi ad un ultimo controllo a Napoli prima di poter tornare in campo, il parere dei medici sarà decisivo. Il giocatore vuole tornare in campo il prima possibile, dal suo entourage fanno sapere che Osimhen non vede l’ora di tornare a giocare, ma bisogna andarci con i piedi di piombo. L’operazione subita da Osimhen è stata molto delicata, l’attaccante ha addirittura rischiato di terminare la carriera. Intanto la Nazionale lo ha convocato per la Coppa d’Africa, mentre il Napoli non potrà averlo per la Juventus, nonostante il tentativo compiuto negli ultimi giorni. Osimhen: nuova tac di controllo A questo punto il destino di Osimhen è segnato, andrà in Coppa d’Africa, ma prima dovrà sottoporsi ad ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Victordovrà sottoporsi ad un ultimoa Napoli prima di poter tornare in campo, il parere dei medici sarà. Il giocatore vuole tornare in campo il prima possibile, dal suo entourage fanno sapere chenon vede l’ora di tornare a giocare, ma bisogna andarci con i piedi di piombo. L’subita daè stata molto delicata, l’attaccante ha addirittura rischiato di terminare la carriera. Intanto la Nazionale lo ha convocato per la Coppa d’Africa, mentre il Napoli non potrà averlo per la Juventus, nonostante il tentativo compiuto negli ultimi giorni.tac diA questo punto il destino diè segnato, andrà in Coppa d’Africa, ma prima dovrà sottoporsi ad ...

Advertising

napolista : Tartaro su #Osimhen: «Per la formazione del callo osseo occorrono due o tre mesi, a meno di un miracolo» Sul CorSp… - bseverino328 : RT @napolista: CorSport: la Nigeria può far giocare #Osimhen anche senza l’ok del Napoli, assumendosene la responsabilità La Nazionale pot… - napolista : CorSport: la Nigeria può far giocare #Osimhen anche senza l’ok del Napoli, assumendosene la responsabilità La Nazi… - napolista : Se la Tac non mostrerà il completo recupero, #Osimhen rischia un nuovo intervento e un’emorragia Sul CorSport. Il… - infoitsport : CorSport, Mandarini: 'Osimhen ha assistito ad un match di beneficenza a Lagos, venerdì dovrà essere a Napoli per un… -