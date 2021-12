Collovati | “Botman? I tempi di adattamento andranno testati sul campo”

Advertising

infoitsport : Collovati: «Botman è un ottimo giocatore ma vi dico la mia» - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Adani, Mauro, Collovati e... 10 pareri da ascoltare: 'Big, sul mercato muovetevi così' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Adani, Mauro, Collovati e... 10 pareri da ascoltare: 'Big, sul mercato muovetevi così' - sportli26181512 : Collovati: 'I tempi di adattamento di Botman andranno testati': Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fulvio Col… - Gazzetta_it : Adani, Mauro, Collovati e... 10 pareri da ascoltare: 'Big, sul mercato muovetevi così' -

Ultime Notizie dalla rete : Collovati Botman

Pianeta Milan

Abbiamo chiesto a dieci persone che conoscono bene il calcio un parere su come si stiano muovendo le grandi della Serie A, su cosa serva loro per migliorare gli organici e su chi possa essere il ...Abbiamo chiesto a dieci persone che conoscono bene il calcio un parere su come si stiano muovendo le grandi della Serie A, su cosa serva loro per migliorare gli organici e su chi possa essere il ...Parliamo di un ottimo giocatore ma pur sempre di un prospetto, i cui i tempi di adattamento alla Serie A andranno testati sul campo» Collovati ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gaz ...Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati, tra le altre cose, ha parlato anche dei rossoneri: "Vedo che il Milan sta spingendo per Botman del Lilla, ma qui siamo più ...