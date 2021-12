Chelsea | alla ricerca di un sostituto di Chilwell | Digne in pole

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilavrebbe intenzione di intervenire sul mercato per sostituire, dopo il suo grave infortunio.

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea alla

...(cosa fatta da Klopp) se Steven Gerrard non fosse scivolato nella famosa partita contro il, ... specie se ricordiamo che il club è ancora solodecima posizione della classifica e con 22 ...... è stata fatta un'offertaRoma per KUMBULLA , che però vorrebbe rimanerecorte di ... E' il caso di MAITLAND - NILES ed ELNENY dell'Arsenal, LOFTUS CHEEK dele WELLENS del Manchester ...Trascinato dalle parate (almeno tre decisive) di Schmeichel e dal gol di Lookman, a segno al 14' stappena tre minuti dopo essere entrato al posto di Iheanacho, il Leicester ha battuto il Liverpool per ...Nell’ultima partita odierna della ventesima giornata di Premier League il Liverpool fallisce l’occasione di avvicinarsi al Manchester City capolista. I Reds, che sbagliano anche un rigore con Salah, s ...