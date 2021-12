Boom di contagi e quarantene, Circum salta 9 corse (Di martedì 28 dicembre 2021) Salgono a 9 le corse della Circumvesuviana soppresse oggi a causa dell’improvvisa indisponibilità di personale per malattia e quarantene, legata all’emergenza Covid-19. Dopo aver annunciato questa mattina la soppressione di 7 corse (4 sulla linea Napoli-Torre del Greco via Centro direzionale e 3 sulla linea Napoli-Baiano), Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, comunica che sono state soppresse due corse sulla linea Napoli-Sorrento. Si tratta delle corse delle 12.42 da Napoli per Sorrento e delle 14.48 da Sorrento per Napoli. L’aumento dei contagi da Covid-19 si abbatte anche sull’offerta dei trasporti in Campania. Eav, holding regionale dei trasporti, comunica infatti la soppressione di 7 corse delle linee ex ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Salgono a 9 ledellavesuviana soppresse oggi a causa dell’improvvisa indisponibilità di personale per malattia e, legata all’emergenza Covid-19. Dopo aver annunciato questa mattina la soppressione di 7(4 sulla linea Napoli-Torre del Greco via Centro direzionale e 3 sulla linea Napoli-Baiano), Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, comunica che sono state soppresse duesulla linea Napoli-Sorrento. Si tratta delledelle 12.42 da Napoli per Sorrento e delle 14.48 da Sorrento per Napoli. L’aumento deida Covid-19 si abbatte anche sull’offerta dei trasporti in Campania. Eav, holding regionale dei trasporti, comunica infatti la soppressione di 7delle linee ex ...

Advertising

LaStampa : Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - NicolaPorro : #VarianteOmicron, il primario di Medicina Interna degli ospedali di Magenta racconta quanto sta succedendo nelle su… - infoitsport : Le aperture spagnole - Boom di contagi in Spagna. E Torres è pronto alla firma col Barça - ottopagine : Nola, boom di contagi: stop agli eventi in città #Nola -