Berrettini e Sinner chiudono nella top ten 8 italiani nei primi 100

(Di martedì 28 dicembre 2021) L'ultima classifica mondiale del 2021 sancisce l'anno strepitoso del tennis italiano. Tra gli uomini, Novak Djokovic chiude l'anno in vetta per la settima volta , con 353 settimane complessive da ...

Advertising

TennisRisultati : RT @lorenzofares: Ultimo ranking #ATP del 2021 del #tennis ???? 7 #Berrettini ???? BR 10 #Sinner ???? BR 27 #Sonego ???? 37 #Fognini ???? 59 #Musett… - infoitsport : Ranking ATP: l'Italtennis saluta un super 2021 con Berrettini e Sinner top 10 - mikeshamash : RT @lorenzofares: Ultimo ranking #ATP del 2021 del #tennis ???? 7 #Berrettini ???? BR 10 #Sinner ???? BR 27 #Sonego ???? 37 #Fognini ???? 59 #Musett… - MateSimone : RT @lorenzofares: Ultimo ranking #ATP del 2021 del #tennis ???? 7 #Berrettini ???? BR 10 #Sinner ???? BR 27 #Sonego ???? 37 #Fognini ???? 59 #Musett… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Tennis: Berrettini e Sinner chiudono l'anno tra i primi 10, otto azzurri fra primi cento al mondo. Ecco la top 10 del ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Sinner

Settimo Matteo, davanti a Ruud, Hurkacz e a Jannik. Otto gli azzurri tra i primi cento: ai due top ten vanno aggiunti Sonego 27°, Fognini 37°, Musetti 59°, Mager 62°, Travaglia 78°, ...... Stefanos (GRE) 6.540 5 Rublev, Andrey (RUS) 5.150 6 Nadal, Rafael (ESP) 4.875 7, Matteo (ITA) 4.568 8 Ruud, Casper (NOR) 4.160 9 Hurkacz, Hubert (POL) 3.706 10, Jannik (ITA) 3.350. ...L’ultima classifica mondiale del 2021 sancisce l’anno strepitoso del tennis italiano. Tra gli uomini, Novak Djokovic chiude l’anno in vetta per la settima volta (un record), con 353 settimane compless ...Alcuni forfait d’eccezione per il Covid, ma nessun italiano è stato contagiato Dal 1° al 9 gennaio la Nazionale di Volandri contro Australia, Austria e Russia ...