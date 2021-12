Basket, Varese: altri due positivi al Covid nel gruppo squadra (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid colpisce ancora in casa della Openjobmetis Varese. La società lombarda ha annunciato che sono risultati positivi al Covid-19 altri due componenti del gruppo squadra. “A seguito di ulteriori tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri ai componenti del Team squadra, sono emersi altri due casi di positività al Covid-19 che vanno a sommarsi a quelli precedentemente comunicati – si legge nella nota – . Il Club biancorosso ha attivato anche per loro tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcolpisce ancora in casa della Openjobmetis. La società lombarda ha annunciato che sono risultatial-19due componenti del. “A seguito di ulteriori tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri ai componenti del Team, sono emersidue casi dità al-19 che vanno a sommarsi a quelli precedentemente comunicati – si legge nella nota – . Il Club biancorosso ha attivato anche per loro tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti”. SportFace.

