Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 09 | 15

(Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 09.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST; RIAPERTA LA GALLERIA E IL TRAFFICO E’ TORNATO A SCORRERE TRA LA SALRIA E LA NOMENTANA. CANTIERI. LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI CASTEL PORZIANO FINO AL 10 GENNAIO. SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI DA VIA DELLA CACCIUTA A VIA ALFREDO GARGIUOLO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. RICORDIAMO CHE IN TUTTA LAVIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO. PER IL MOMENTO E’ TUTTO Servizio fornito da Astral