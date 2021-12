Via IG Stories, Chiara Ferragni e Fedez comunicano la loro positività al Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19. L’annuncio è arrivato qualche minuto fa via Instagram Stories. I due influencer hanno voluto rendere partecipi i propri followers a proposito della notizia appena arrivata in casa: il risultato di un tampone molecolare ha certificato la positività della coppia, che ha diChiarato però di essere completamente asintomatica. LEGGI ANCHE > Fedez promuove Disumano attaccando la classe politica e il giornalismo italiano Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19 «Come avrete facilmente intuito – hanno detto -, siamo positivi al Covid. Ci testiamo ogni giorno e oggi è arrivato il risultato di un tampone molecolare. Indossiamo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 dicembre 2021)positivi al-19. L’annuncio è arrivato qualche minuto fa via Instagram. I due influencer hanno voluto rendere partecipi i propri followers a proposito della notizia appena arrivata in casa: il risultato di un tampone molecolare ha certificato ladella coppia, che ha dito però di essere completamente asintomatica. LEGGI ANCHE >promuove Disumano attaccando la classe politica e il giornalismo italianopositivi al-19 «Come avrete facilmente intuito – hanno detto -, siamo positivi al. Ci testiamo ogni giorno e oggi è arrivato il risultato di un tampone molecolare. Indossiamo ...

