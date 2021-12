Tragico incidente nella notte. Carlotta muore sul colpo a soli 18 anni, un’altra vita spezzata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Villorba, tragedia sulla strada. muore sul colpo la studentessa a bordo dell’auto con altri 3 amici. Nonostante svariati tentativi per trarre in salvo la sua vita, Carlotta è morta sul colpo. Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero portato il veicolo a uscire fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere e il Suem 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. muore sul colpo Carlotta De Rossi, in seguito al Tragico incidente stradale avvenuto a Villorba, in provincia di Treviso. La drammatica vicenda è avvenuta intorno all’1.40 della notte in via Trieste. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo uscendo fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Villorba, tragedia sulla strada.sulla studentessa a bordo dell’auto con altri 3 amici. Nonostante svariati tentativi per trarre in salvo la suaè morta sul. Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero portato il veicolo a uscire fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere e il Suem 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.sulDe Rossi, in seguito alstradale avvenuto a Villorba, in provincia di Treviso. La drammatica vicenda è avvenuta intorno all’1.40 dellain via Trieste. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo uscendo fuori ...

myrtamerlino : Dopo un anno e mezzo da quel tragico incidente finalmente il ritorno a casa. Una bellissima notizia che aspettavamo… - Telesardegna : Cagliari. Tragico incidente stradale in Via Salvatore Ferrara, muore un uomo di 57 anni - CiaoKarol : Preghiamo per Carlotta: morta in un incidente questa notte. Aveva 18 anni.: Addio a Carlotta, morta in un tragico i… - CiaoKarol : ? TRAGICO INCIDENTE: ADDIO A CARLOTTA ? ?? UNA PREGHIERA PER TE. RIPOSA IN PACE ?? - TgrRaiVeneto : Poco dopo l'1.30 del 27 dicembre un'auto è finita fuori strada lungo via Trieste: lo schianto è stato fatale per Ca… -