Traffico Roma del 27-12-2021 ore 19:00 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata la situazione sul Raccordo Anulare dove ci sono difficoltà nella zona sud a causa di un incidente in carreggiata esterna incidente che ho cacudi a partire dall'uscita Ostia Acilia fino allo svincolo Ardeatina ai Parioli la polizia locale Cisliano un incidente in viale Gioacchino Rossini all'intersezione con via Antonio Bertoloni inevitabili le ripercussioni altro incidente a Trastevere Nelle vicinanze del Gianicolo dove ci sono quando in via Giuseppe Garibaldi l'incidente avvenuto all'altezza di via Aldo Fabrizi incidente anche a lei Gianicolense in via di Porta San Pancrazio Roma Trastevere ricordiamo che Porta Portese resta chiusa al Traffico nelle due direzioni sia verso la Portuense sia verso Ponte Sublicio deviazioni impossibili per via Induno attenzione ...

