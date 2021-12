Super Green Pass di spogliatoio | l’ultima idea per la Serie A!

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla della situazione del calcio italiano nel periodo Covid-19 ai microfoni di Sky Sport valutando l’di undi. Queste le sue parole: “Non possiamo fermarci. Il calcio è linfa vitale per la nostra economia. Dobbiamo valorizzare l’di una livello di gruppo e die a tal proposito ci stiamo lavorando”. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini “LaA, a differenza di altri campionati come la Premier League, sta affrontando bene la pandemia. Dobbiamo porre più attenzione. Mi piacerebbe confrontarmi con scienziati e specialisti. Noi ...

Così Anthony Fauci, ilesperto american, consigliere di Joe Biden sul Covid. L'avvertimento di Fauci segue il balzo dei contagi negli Stati Uniti con la variante Omicron (qui la mappa del ..."Dobbiamo forse valorizzare meglio l'idea di unpass a livello di gruppo e di spogliatoio, su questo ci stiamo ragionando", ha aggiunto. Parlando a margine dei Globe Soccer Awards, dove ...Controlli mirati anche a Napoli Condividi Super green pass in vigore in Italia da lunedì 6 dicembre (fino al 15 gennaio) per arginare i contagi, mentre la variante Omicron sale alla ribalta. La ...Il presidente federale Gabriele Gravina, al Word Globe Soccer di Dubai, ha parlato ai microfoni di SKY "Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno ...