Scuola | Costarelli presidi Lazio | ' no a dad fino al 31 gennaio | sì a quarantena con un positivo'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La Scuola deve essere in presenza, magari favorendo misure di quarantena direttamente con un solo positivo, invece della sorveglianza con testing". Così Cristina Costarelli, presidente Associazione nazionale presidi commenta la possibilità di un ricorso alla Didattica a distanza fino al 31 gennaio vista la diffusione dei contagi e aggiunge: "Sicuramente le ffp2 darebbero maggiore sicurezza". "Dal momento che la sorveglianza con T0 e T5 non è sostenibile nè dalle Asl nè dalle scuole e dato che di fatto gli studenti stanno assenti diversi giorni comunque, sarebbe meglio attivare la quarantena diretta con un positivo, come previsto ad inizio anno scolastico". Anche se è stata promessa una maggiore presenza ...

