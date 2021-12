Quirinale: Cuperlo, ‘Berlusconi è nome irricevibile’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Per il Pd e per tutto il campo del centrosinistra quel nome è irricevibile. Quanto al fatto che lo stesso nome sembra al momento compattare la destra e se, poi, una campagna acquisti dovesse attingere anche ad altre formazioni e ad altri gruppi, questo sinceramente non sono in grado di prevederlo”. È quanto dichiara Gianni Cuperlo, esponente Dem, in un’ intervista al quotidiano online Spraynews.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Per il Pd e per tutto il campo del centrosinistra quelè irricevibile. Quanto al fatto che lo stessosembra al momento compattare la destra e se, poi, una campagna acquisti dovesse attingere anche ad altre formazioni e ad altri gruppi, questo sinceramente non sono in grado di prevederlo”. È quanto dichiara Gianni, esponente Dem, in un’ intervista al quotidiano online Spraynews.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

