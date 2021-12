Psg, servono cento milioni da cessioni sul mercato: adesso Leonardo deve vendere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Psg ora deve vendere. Leonardo è chiamato a cedere giocatori nel mercato di gennaio o il rischio è quello di far intervenire il Qatar Sports Investments, la società che controlla il club per aggiungere nuovi capitali. I conti dei parigini, infatti, sono in perdita stimata di 200 milioni di euro e secondo l’Equipe bisogna racimolarli almeno cento di milioni. Non sarà affatto facile visto che per Icardi, Rafinha e Diallo, che sono in uscita, non sembra possibile arrivare a una tale somma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Psg oraè chiamato a cedere giocatori neldi gennaio o il rischio è quello di far intervenire il Qatar Sports Investments, la società che controlla il club per aggiungere nuovi capitali. I conti dei parigini, infatti, sono in perdita stimata di 200di euro e secondo l’Equipe bisogna racimolarli almenodi. Non sarà affatto facile visto che per Icardi, Rafinha e Diallo, che sono in uscita, non sembra possibile arrivare a una tale somma. SportFace.

