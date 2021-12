Pressing per ridurre la quarantena Covid ai vaccinati. Che cosa stabiliscono le regole attuali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le regole sulla quarantena Covid sono oggetto di una riflessione. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in visita all’hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo. Le regole attuali prevedono la quarantena per chi è stato a contatto con un positivo, anche per soggetti che hanno ricevuto tre dosi di vaccino. «La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto superiore di Sanità, le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo cosa mettere in campo», dice Figliuolo. Fa eco l’epidemiologo Donato Greco, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lesullasono oggetto di una riflessione. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, in visita all’hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo. Leprevedono laper chi è stato a contatto con un positivo, anche per soggetti che hanno ricevuto tre dosi di vaccino. «La riflessione sul numero di persone inl’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto superiore di Sanità, le quarantene oggi sono diverse a seconda che si siao meno, si sta vedendomettere in campo», dice Figliuolo. Fa eco l’epidemiologo Donato Greco, ...

