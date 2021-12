Pnrr | Città Metropolitana di Milano e Cap insieme per oltre 200 interventi green

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladigià pronta a ricevere i fondi previsti dalanche grazie a Gruppo Cap: il 14 dicembre l’ente locale che sovrintende i Comuni dellae il gestore pubblico dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione del territorio, hanno sottoscritto un accordo finalizzato a presentare entro il 6 marzo 2022 un piano mirato disul territorio per dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Sono200 gligià definiti, per un totale di81 milioni di euro – si legge in una nota congiunta – progetti nell’ambito dell’invarianza idraulica, che hanno l’obiettivo di mitigare l’impatto del cambiamento climatico ...

Firmato accordo per presentare piano di attuazione per ottenere gli investimenti Lametropolitana di Milano già pronta a ricevere i fondi previsti dalanche grazie a Gruppo Cap: il 14 dicembre l'ente locale che sovrintende i Comuni dellaMetropolitana e il gestore ...PIANO FREDDO, 13MILA SCIARPE CONFISCATE PER I SENZA DIMORA Notizia precedenteMETROPOLITANA DI MILANO E GRUPPO CAP INSIEME PER SPENDERE AL MEGLIO FONDI Notizia successiva 0 Commento