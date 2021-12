Nuovo lockdown in Italia nel 2022, ecco quando e cosa dicono gli esperti (Di lunedì 27 dicembre 2021) I numeri dei nuovi contagi continuano a preoccupare, tanto da far temere un Nuovo lockdown in Italia nel 2022. A tenere l’alta l’attenzione degli esperti è il diffondersi della variante Omicron, la quale ha una contagiosità di ben 5 volte superiore alla Delta; mutazione che di per sè è già molto contagiosa. Leggi anche: Covid: cresce il trend dei positivi, 917 ricoverati e 15 decessi. Variante Omicron continua a diffondersi Nuovo lockdown in Italia nel 2022, cosa dicono gli esperti Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, cerca di frenare l‘allarmismo che negli ultimi giorni sta dilagando nella penisola. In particolare, l’esperto non è d’accordo con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) I numeri dei nuovi contagi continuano a preoccupare, tanto da far temere uninnel. A tenere l’alta l’attenzione degliè il diffondersi della variante Omicron, la quale ha una contagiosità di ben 5 volte superiore alla Delta; mutazione che di per sè è già molto contagiosa. Leggi anche: Covid: cresce il trend dei positivi, 917 ricoverati e 15 decessi. Variante Omicron continua a diffondersiinnelgliMatteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, cerca di frenare l‘allarmismo che negli ultimi giorni sta dilagando nella penisola. In particolare, l’esperto non è d’accordo con le ...

