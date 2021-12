Non sarà il gas americano a scaldare l'Europa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Piazza di Amsterdam, pochi minuti dopo mezzogiorno. Il prezzo del gas segna 96,5 euro per Megawattora. Mai così basso come dal 6 dicembre, ma soprattutto quasi la metà rispetto ai 180 euro di appena sei giorni fa. Intanto quindici navi cisterna statunitensi, secondo quanto riferito da Bloomberg, stanno attraversando l’Atlantico per raggiungere le coste dell’Europa. Altre undici, con molta probabilità, stanno seguendo la stessa rotta. Trasportano un fluido che ha una densità pari a circa la metà di quella dell’acqua. È inodore e incolore, ma mai come in questi giorni il Vecchio Continente ha bisogno anche del Gnl, il gas naturale liquefatto. E mai come in questi giorni, con i prezzi europei che hanno superato quelli asiatici, alle navi americane conviene attraccare nei porti europei: significa fare profitti maggiori. Ma l’euforia finisce qui. Siamo alla logica pura del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Piazza di Amsterdam, pochi minuti dopo mezzogiorno. Il prezzo del gas segna 96,5 euro per Megawattora. Mai così basso come dal 6 dicembre, ma soprattutto quasi la metà rispetto ai 180 euro di appena sei giorni fa. Intanto quindici navi cisterna statunitensi, secondo quanto riferito da Bloomberg, stanno attraversando l’Atlantico per raggiungere le coste dell’. Altre undici, con molta probabilità, stanno seguendo la stessa rotta. Trasportano un fluido che ha una densità pari a circa la metà di quella dell’acqua. È inodore e incolore, ma mai come in questi giorni il Vecchio Continente ha bisogno anche del Gnl, il gas naturale liquefatto. E mai come in questi giorni, con i prezzi europei che hanno superato quelli asiatici, alle navi americane conviene attraccare nei porti europei: significa fare profitti maggiori. Ma l’euforia finisce qui. Siamo alla logica pura del ...

petergomezblog : Sarà perché ho fatto per tanti anni l’allenatore di minibasket, ma questo video non posso smettere di guardarlo. B… - borghi_claudio : @oriol_ges @Schuldensuehner Il btp del privato non viene toccato. Poi un giorno quel privato avrà bisogno di contan… - ladyonorato : L’obbligo vaccinale vogliono introdurlo così, nel modo più vigliacco e infame. Come sono i politici che portano ava… - Pa_Tos83 : RT @Cartabellotta: 'La matematica non sarà mai il mio mestiere' (A. Venditti) - force_iam : RT @robertocassone: 2/2 San Vittore del Lazio è un paese della provincia di FR con 2.500 abitanti a 150 km dal centro di Roma. Tra un po sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Bossi profetizza: "Casini andrà al Quirinale". L'avvertimento a Draghi e lo sgambetto della sinistra Non è uno che vuole mettersi in vista. Lo vedrò nei prossimi giorni per farmi dare gli ultimi ... La paura dei partiti di bruciare Draghi: così precipita l'Italia, sarà crisi

Il generale Figliuolo resta almeno 6 mesi. Nessun addio in vista, ecco perché Il commissario ha aggiunto: 'Ovviamente, mi rendo conto che non è la risoluzione di tutti i mali ma ... Al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Alla luce delle ...

Conte sul futuro di Lloris: "Non sarà mai un problema per il Tottenham". Ma non lo blinda TUTTO mercato WEB è uno che vuole mettersi in vista. Lo vedrò nei prossimi giorni per farmi dare gli ultimi ... La paura dei partiti di bruciare Draghi: così precipita l'Italia,crisiIl commissario ha aggiunto: 'Ovviamente, mi rendo conto cheè la risoluzione di tutti i mali ma ... Al momento per queste categoriepossibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Alla luce delle ...