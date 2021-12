“Non ci saranno”. Sanremo 2022, primi ‘guai’ per Amadeus: perde tre nomi top. E altre brutte notizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per molti questi sono giorni di festa. Non per chi deve allestire il prossimo Festival di Sanremo. A condurre i giochi ci sarà ancora una volta Amadeus che, dopo l’immancabile strascico di polemiche al termine della passata edizione ha rotto gli indugi. Ormai sono tanti i nomi che circolano e che dovrebbero affiancare il conduttore sul palco dell’Ariston della città ligure. Tanto per cominciare c’è l’elenco ufficiale dei big in gara. Poi è spuntato fuori un nome davvero importante. Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Amadeus avrebbe scelto Elisa Isoardi per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio 2022. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston. Inoltre, soltanto una manciata di giorni fa, ecco il colpo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per molti questi sono giorni di festa. Non per chi deve allestire il prossimo Festival di. A condurre i giochi ci sarà ancora una voltache, dopo l’immancabile strascico di polemiche al termine della passata edizione ha rotto gli indugi. Ormai sono tanti iche circolano e che dovrebbero affiancare il conduttore sul palco dell’Ariston della città ligure. Tanto per cominciare c’è l’elenco ufficiale dei big in gara. Poi è spuntato fuori un nome davvero importante. Stando a quanto si legge sul settimanale Veroavrebbe scelto Elisa Isoardi per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston. Inoltre, soltanto una manciata di giorni fa, ecco il colpo a ...

