Latina | frontale tra due auto | 60enne in codice giallo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Attimi di paura questo pomeriggio aa seguito di un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture in un. Fortutamente non ci sono state gravi conseguenze per glimobilisti coinvolti. Leggi anche: Impatto violento a Civitavecchia: duecoinvolte in untra due,60 enne inL’incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada Tor Tre Ponti. Le cause del sinistro sono ancora in via di accertamento e stando a quanto si apprende, uno dei due veicoli ha sbandato all’improvviso invadendo la corsia opposta proprio mentre l’altro mezzo stavo arrivando nella direzione contraria. A bordo delle vetture- una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda- un uomo di 40 anni e una donna ...