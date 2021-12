Intesa Sp: a Finservice 55 mln per crediti fiscali Ecobonus e Superbonus (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milano, 27 dic. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione del gruppo Finservice un plafond rotativo di 50 milioni di euro che l’azienda potrà utilizzare per la cessione pro-soluto alla banca dei crediti fiscali Ecobonus e Superbonus generati da lavori edili di riqualificazione energetica e sismica che beneficiano delle agevolazioni del ‘Decreto Rilancio’. L’intervento rientra nel piano di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milano, 27 dic. (Adnkronos) –Sanpaolo ha messo a disposizione del gruppoun plafond rotativo di 50 milioni di euro che l’azienda potrà utilizzare per la cessione pro-soluto alla banca deigenerati da lavori edili di riqualificazione energetica e sismica che beneficiano delle agevolazioni del ‘Decreto Rilancio’. L’intervento rientra nel piano diSanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

