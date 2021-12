Il virologo Massimo Galli: “Chiudiamo in casa i no vax, stadi aperti. Ecco come” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il virologo Massimo Galli fa il punto sulla quarta ondata di Covid 19 in Italia: “stadi aperti, ma con mascherine FFP2 e Super Green Pass“. L’ex direttore del reparto Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano dice: “La quarta ondata Covid nessuno si aspettava potesse essere così potente. C’è da sperare che sia meno capace di dare infezioni gravi e mortali. Questi conti si fanno dopo, per il momento va valutato l’impatto del momento. Sbagliato pensare che il vaccino non serva, dobbiamo continuare a farlo sapendo che non ci garantisce l’immunità dall’infezione però ci assicura di non avere danni maggiori. Non si deve essere scoraggiati nei confronti della vaccinazione. Questa variante ha l’antipatica caratteristica di presentare un maggior rischio di mancata protezione contro il vaccino, almeno per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilfa il punto sulla quarta ondata di Covid 19 in Italia: “, ma con mascherine FFP2 e Super Green Pass“. L’ex direttore del reparto Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano dice: “La quarta ondata Covid nessuno si aspettava potesse essere così potente. C’è da sperare che sia meno capace di dare infezioni gravi e mortali. Questi conti si fanno dopo, per il momento va valutato l’impatto del momento. Sbagliato pensare che il vaccino non serva, dobbiamo continuare a farlo sapendo che non ci garantisce l’immunità dall’infezione però ci assicura di non avere danni maggiori. Non si deve essere scoraggiati nei confronti della vaccinazione. Questa variante ha l’antipatica caratteristica di presentare un maggior rischio di mancata protezione contro il vaccino, almeno per ...

