Il tennis azzurro in campo: Sinner e Berrettini all’Australian Open (Di lunedì 27 dicembre 2021) Se c’è stato il tempo di festeggiare il Natale, adesso è il momento di scendere in campo ancora una volta. Dopo la pausa prefestiva e dopo le emozioni degli ultimi internazionali, come le Atp Finals e la Coppa Davis di tennis, gli azzurri del tennis preparano le valigie per una nuova avventura sotto rete. Ci sarà l’Australian Open a gennaio e mancano poche settimane. Segnerà l’inizio della nuova stagione di tennis in tutto il mondo. Il 1 gennaio si svolgerà l’Atp Cup che introdurrà appunto al torneo più importante e anticipato da ben 4 competizioni 250. Tra le tante notizie che arrivano dall’universo della racchetta, i tifosi gioiscono di poter sapere che Rafael Nadal è in ripresa e non parteciperà ancora agli Slam del circuito. Manda un messaggio via social agli appassionati di tennis ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021) Se c’è stato il tempo di festeggiare il Natale, adesso è il momento di scendere inancora una volta. Dopo la pausa prefestiva e dopo le emozioni degli ultimi internazionali, come le Atp Finals e la Coppa Davis di, gli azzurri delpreparano le valigie per una nuova avventura sotto rete. Ci sarà l’Australiana gennaio e mancano poche settimane. Segnerà l’inizio della nuova stagione diin tutto il mondo. Il 1 gennaio si svolgerà l’Atp Cup che introdurrà appunto al torneo più importante e anticipato da ben 4 competizioni 250. Tra le tante notizie che arrivano dall’universo della racchetta, i tifosi gioiscono di poter sapere che Rafael Nadal è in ripresa e non parteciperà ancora agli Slam del circuito. Manda un messaggio via social agli appassionati di...

