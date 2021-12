Il primo report dell’IDMO sulla disinformazione | il 60% delle bufale sono sulla pandemia di Covid

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Notizie, anzi,fresche di stampa. È questo il risultato del– nonché dellavoro realizzato dal neonato team –, l’Italian Digital Media Observatory un hub coordinato dalla Luiss Guido Carli e che è il punto di riferimento nella penisola per l’European Digital Media Observatory. Quasi il 60% di queste, stando ai dati raccolti dall’osservatorio, riguarda ladi coronavirus. LEGGI ANCHE > Come si articolerà la lotta alle fake news del Digital Media Observatory dell’UEIDMO, su quali informazioni si stanno diffondendo le fake news L’analisi si è basata innanzitutto su cinque partner EDMO,realtà editoriali italiane che hanno lavorato alla raccolta...

Advertising

PagellaPolitica : ?? È online il primo report di @IDMO_it sulla disinformazione in Italia. A novembre, il 58% degli articoli di fact-c… - giornalettismo : Il primo report @IDMO_it fotografa una situazione preoccupante. Nel mese di novembre, quasi il 60% delle bufale h… - GiacintoSe : RT @asgi_it: ? La dignità umana si perde ai confini europei: il report della rete PRAB testimonia quasi 12.000 respingimenti illegittimi. I… - rcr_viviani : RT @asgi_it: ? La dignità umana si perde ai confini europei: il report della rete PRAB testimonia quasi 12.000 respingimenti illegittimi. I… - securityaffairs : RT @IDMO_it: Nel primo Report di IDMO sulla #disinformazione trovate tutti gli argomenti che a novembre sono stati oggetto di notizie false… -

Ultime Notizie dalla rete : primo report

Energia Oltre

... al tempo delemirato, e che sarà loro concessa una forma di istruzione e anche ... ilsottolinea quanto le restrizioni imposte al lavoro femminile stiano aggravando lo choc economico del ...IlCyberthreats to Financial Organizations in 2022 rilasciato da Kaspersky contiene le ...degli infostealer farà sì che essi saranno utilizzati almeno come raccoglitori di dati dilivello, ...Ad oggi si contano meno di 25mila casi su 217mila tamponi, il tasso di positività all'11,5%: la situazione Covid in Italia un anno dopo il primo vax day ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per protegge ...