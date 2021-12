Globe Soccer Awards | niente premio per Ausilio | Begiristain miglior ds

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Vittoria per Txikidel Manchester City, scelto comedirettore sportivo dell’anno 2021da fare per Piero, direttore sportivo dell’Inter, tra i candidati del “direttore sportivo” ai. E’ stato Txikidel Manchester City a vincere il. Dunque, l’ex Barcellona, ora al City e fidato dirigente di Pep Guardiola, ha vinto ilcomedirettore sportivo dell’anno 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Il difensore dell'Italia e della Juventus Leonardo Bonucci ha vinto il premio miglior difensore aiAwards 2021 Leonardo Bonucci ha vinto il premio come miglior difensore aiAwards 2021 a Dubai. In lizza c'erano anche il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, Ruben ...ASCOLTA Alexia Putellas, attaccante del Barcellona femminile, ha parlato sul palco deiAwards: le sue dichiarazioni Le parole di Alexia Putellas, nominata attaccante dell'anno del calcio femminile, aiAwards. DICHIARAZIONI - "Grazie a tutti per questi premi. ...Globe Soccer Awards 2021, Bonucci vince il premio 'Difensore dell'anno'. Battuta la concorrenza del compagno Giorgio Chiellini.Il presidente della Federcalcio si è detto, ai microfoni di Sky Sport, ottimista per la cessione della Salernitana entro fine mese ...